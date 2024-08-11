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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1816 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1816 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1816 A
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1816 A
Средняя цена 130 $
Продажи
1 206
Аверс
Реверс
Талер 1816 B
Средняя цена 150 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Талер 1809-1816 Инкузный брак
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1816 A
Средняя цена 690 $
Продажи
2 202
Аверс
Реверс
Талер 1816 A Медь
Средняя цена 930 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1816 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/6 талера 1816 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1/6 талера 1816 B
Средняя цена 120 $
Продажи
1 14
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1816 A
Средняя цена 570 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1816 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1816 A
Средняя цена
Продажи
0 0
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