Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1816 года B "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1816 года B "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1816 года B "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1816 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6327 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Möller (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 99 EUR
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Пруссия 1/6 талера 1816 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1816 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск