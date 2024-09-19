Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1816 года B "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1816 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6327 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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