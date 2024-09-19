Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1816 года A "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1816 года A "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1816 года A "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1816 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (5)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (6)
  • Möller (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (5)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (5)
  • WCN (2)
  • Westfälische (2)
  • Wójcicki (1)
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Niemczyk - March 21, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 8, 2019
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/6 талера 1816 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 8, 2019
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1816 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск