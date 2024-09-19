Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1816 года A "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1816 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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