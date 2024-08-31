Талер 1816 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1816 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Leu Numismatik за 36000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2005.

Сохранность PROOF (2) UNC (1) AU (11) XF (36) VF (140) F (10) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) VF20 (2) Сервис NGC (2)

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