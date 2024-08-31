Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1816 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (202) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1816 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Leu Numismatik за 36000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2005.
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