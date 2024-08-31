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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1816 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1816 года A "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1816 года A "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (202) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1816 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Leu Numismatik за 36000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Пруссия Талер 1816 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
511 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Пруссия Талер 1816 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1816 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
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Пруссия Талер 1816 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону
Пруссия Талер 1816 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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