Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1816 года B "Тип 1809-1816" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1816 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 2 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июня 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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