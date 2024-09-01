Талер 1816 года B "Тип 1809-1816" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1816 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность UNC (1) AU (2) XF (6) VF (12) F (2) Сохранность (слабы) XF45 (2) Сервис NGC (2)

Продавец Все фирмы

Cayón (1)

Emporium Hamburg (2)

Golden Lion (1)

Grün (1)

Heritage (1)

Katz (1)

Künker (2)

Münzen Gut-Lynt (1)

Nomisma (2)

Rauch (2)

Reinhard Fischer (2)

Teutoburger (1)

WAG (5)

WCN (1)