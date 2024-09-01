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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1816 года B "Тип 1809-1816" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1816 года B "Тип 1809-1816" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1816 года B "Тип 1809-1816" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1816 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1196 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Пруссия Талер 1816 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Пруссия Талер 1816 B на аукционе Nomisma - January 28, 2024
Продавец Nomisma
Дата 28 января 2024
Сохранность F
Цена
Пруссия Талер 1816 B на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Пруссия Талер 1816 B на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Nomisma - January 24, 2023
Продавец Nomisma
Дата 24 января 2023
Сохранность F
Цена
Пруссия Талер 1816 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Golden Lion - May 2, 2020
Продавец Golden Lion
Дата 2 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1816 B на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1816 B на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Heritage - June 19, 2014
Пруссия Талер 1816 B на аукционе Heritage - June 19, 2014
Продавец Heritage
Дата 19 июня 2014
Сохранность XF45 NGC
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1816 B на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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