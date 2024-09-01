Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1816 года A "Тип 1816-1818". Медь (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Медь
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1816 года со знаком A. Медь. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2016.
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