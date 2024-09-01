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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1816 года A "Тип 1816-1818". Медь (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Талер 1816 года A "Тип 1816-1818" Медь - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1816 года A "Тип 1816-1818" Медь - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1816 года со знаком A. Медь. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2016.

Сохранность
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  • Möller (1)
Пруссия Талер 1816 A на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
1176 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Пруссия Талер 1816 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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