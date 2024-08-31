1/6 талера 1816 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1816 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1194 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 420 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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