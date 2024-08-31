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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1830 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1830 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1830
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1830 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 66 EUR. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Пруссия 2 пфеннига 1830 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1830 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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