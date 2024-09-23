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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1840 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1840 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1258 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Пруссия 2 пфеннига 1840 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Пруссия 2 пфеннига 1840 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1840 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Пруссия 2 пфеннига 1840 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1840 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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