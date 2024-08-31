Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1837 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1837
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1837 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 68 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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