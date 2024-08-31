2 пфеннига 1837 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1837 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 68 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность XF (1)