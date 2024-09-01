Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1839
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1839 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 12500 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Frankfurter (1)
- Frühwald (1)
- Künker (6)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numimarket (1)
- WCN (1)
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
2371 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 23 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Фридрихсдор 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск