Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1839 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1839 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1839 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 12500 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Frankfurter (1)
  • Frühwald (1)
  • Künker (6)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
3145 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
2371 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Frühwald - February 23, 2014
Продавец Frühwald
Дата 23 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия Фридрихсдор 1839 A на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1839 года Все прусские монеты прусские золотые монеты прусские монеты номиналом Фридрихсдор Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск