Фридрихсдор 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1839 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 12500 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2023.

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