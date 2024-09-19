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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1839 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1839 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1839 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1839 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1254 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • CNG (1)
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Денга1700 (1)
Пруссия 4 пфеннига 1839 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 4 пфеннига 1839 D на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1839 D на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1839 D на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1839 D на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1839 D на аукционе CNG - December 4, 2012
Продавец CNG
Дата 4 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1839 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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