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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1839 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1839 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61312 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Пруссия 1 серебряный грош 1839 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1839 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1839 A на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1839 A на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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