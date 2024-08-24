3 пфеннига 1839 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1839 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе Katz Auction за 91 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.

Сохранность UNC (1) AU (3) XF (4)