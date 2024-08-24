Талер 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1550 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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