Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1839
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1550 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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