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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1839 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1839 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1550 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Пруссия Талер 1839 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Пруссия Талер 1839 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Пруссия Талер 1839 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1839 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1839 A на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1839 A на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1839 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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