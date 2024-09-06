Талер 1839 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1839 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 110 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2015.

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