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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1839 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1839 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4066 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Darabanth - November 6, 2020
Продавец Darabanth
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Darabanth - May 15, 2020
Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Heritage - September 22, 2015
Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Heritage - January 31, 2013
Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Heritage - January 31, 2013
Продавец Heritage
Дата 31 января 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1839 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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