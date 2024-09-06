Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23,17 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1839
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4066 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 января 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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