1/2 серебряных гроша 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 967 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 7 октября 2018.

Сохранность UNC (2) AU (1)