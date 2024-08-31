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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1839 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1839 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1839 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61309 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 30 сентября 2020.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • WAG (1)
Пруссия 3 пфеннига 1839 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1839 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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