3 пфеннига 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1839 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61309 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 30 сентября 2020.

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