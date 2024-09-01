4 пфеннига 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1839 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

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