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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1839 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1839 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1839 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • WAG (1)
Пруссия 4 пфеннига 1839 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1839 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 30, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1839 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1839 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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