Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1839
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1839 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.
Сохранность
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- Ibrahim's Collectibles (1)
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- WAG (1)
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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