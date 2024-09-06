Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1839 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1839
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1839 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 850 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
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Дата 23 октября 2022
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
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Дата 23 сентября 2019
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Дата 8 декабря 2018
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Дата 17 ноября 2017
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