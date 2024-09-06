Талер 1839 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1839 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 850 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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