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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1839 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1839 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1839 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1839 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 271 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 850 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (4)
  • Frühwald (1)
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  • Katz (2)
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  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numis Poland (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (6)
  • WAG (2)
Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Пруссия Талер 1839 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1839 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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