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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1836 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1836 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1836 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1836
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1836 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2495 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • NUMMUS Olomouc (2)
Пруссия 1 серебряный грош 1836 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Пруссия 1 серебряный грош 1836 A на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 93 CZK
Пруссия 1 серебряный грош 1836 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Пруссия 1 серебряный грош 1836 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1836 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1836 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1836 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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