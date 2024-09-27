1 серебряный грош 1825 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1825 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 40 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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