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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1825 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1825 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1825 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1825 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 40 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Künker (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Zöttl (2)
Пруссия 1 серебряный грош 1825 D на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1825 D на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1825 D на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1825 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1825 D на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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