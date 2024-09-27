Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1825 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,42 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1825
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1825 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 40 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
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