1 серебряный грош 1830 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1830 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1597 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 185 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

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