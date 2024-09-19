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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1832 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1832 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1832
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1832 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 140 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность
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  • Höhn (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1832 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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