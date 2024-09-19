1 серебряный грош 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1832 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 140 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

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