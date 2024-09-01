1 серебряный грош 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6390 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

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