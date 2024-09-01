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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1838 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1838 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1838 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6390 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

Сохранность
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  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1838 A на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1838 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1838 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1838 A на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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