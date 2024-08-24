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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1825 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1825 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1825 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1825 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1288 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Felzmann (5)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1825 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1825 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1825 A на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1825 A на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1825 A на аукционе Felzmann - May 28, 2015
Продавец Felzmann
Дата 28 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1825 A на аукционе Felzmann - February 19, 2015
Продавец Felzmann
Дата 19 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1825 A на аукционе Felzmann - January 8, 2015
Продавец Felzmann
Дата 8 января 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1825 A на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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