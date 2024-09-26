1 серебряный грош 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Schulman b.v. за 100 EUR. Торги состоялись 28 марта 2024.

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