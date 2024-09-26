Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,42 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1840
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Schulman b.v. за 100 EUR. Торги состоялись 28 марта 2024.
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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