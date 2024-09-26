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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1840 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1840 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1840 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Schulman b.v. за 100 EUR. Торги состоялись 28 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - March 22, 2019
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - April 7, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - November 9, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 ноября 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность UNC
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Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - December 18, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 18 декабря 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - September 13, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 13 сентября 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - September 9, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1840 A на аукционе La Galerie Numismatique - June 17, 2012
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 17 июня 2012
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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