1 серебряный грош 1826 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1826 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 180 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

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