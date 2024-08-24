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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1826 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1826 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1826 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1826
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1826 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 180 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1826 D на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1826 D на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1826 D на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1826 D на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1826 D на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1826 D на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1826 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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