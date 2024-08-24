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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1826 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1826 A
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1826 A
Средняя цена 200 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Талер 1826 A Горный
Средняя цена 210 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/6 талера 1826 A
Средняя цена 95 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/6 талера 1826 D
Средняя цена 75 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1826 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1826 D
Средняя цена 90 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1826 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1826 D
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1826 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1826 D
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1826 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1826 D
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1826 A
Средняя цена 270 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1826 D
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1826 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1826 D
Средняя цена
Продажи
0 0
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