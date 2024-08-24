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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1826 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1826 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1826 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1826
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1826 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Zöttl - November 20, 2021
Продавец Zöttl
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Roma Numismatics - July 29, 2021
Продавец Roma Numismatics
Дата 29 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Zöttl - June 29, 2019
Продавец Zöttl
Дата 29 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Zöttl - March 31, 2019
Продавец Zöttl
Дата 31 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1826 A на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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