1/6 талера 1826 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1826 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.

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