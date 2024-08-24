Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1826 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23,17 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1826
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1826 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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