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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1826 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1826 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1826 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 15,16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1826
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1826 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2038 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1826 D на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1826 D на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1826 D на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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