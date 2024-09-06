1/2 серебряных гроша 1826 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1826 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2038 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.

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