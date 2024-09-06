Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1826 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- Диаметр 15,16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1826
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1826 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2038 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 220 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.
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