Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1826 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1826
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1826 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2597 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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