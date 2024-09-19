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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1826 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1826 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1826 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1826
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1826 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2597 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.

Сохранность
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия Талер 1826 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Пруссия Талер 1826 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Пруссия Талер 1826 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе CNG - January 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе HIRSCH - June 19, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1826 A на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1826 A на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1826 A на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1826 A на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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