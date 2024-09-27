1/6 талера 1826 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1826 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2375 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 130 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2013.

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