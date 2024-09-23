Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1826 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1826
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1826 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 38 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.
Сохранность
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