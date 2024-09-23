4 пфеннига 1826 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1826 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 38 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

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