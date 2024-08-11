1/2 серебряных гроша 1826 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1826 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1219 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 65 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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