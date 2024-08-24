Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1830 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1830 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Felzmann (1)
- Gärtner (1)
- GGN (1)
- GINZA (1)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Grün (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (3)
- Kroha (1)
- Künker (3)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (1)
- Teutoburger (6)
- WAG (2)
- WCN (1)
- Александр (3)
- Имперская монета (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Талер 1830 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск