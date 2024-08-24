Талер 1830 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1830 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.

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