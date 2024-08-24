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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1830 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1830 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1830 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1830 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 1200 EUR. Торги состоялись 3 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Александр - February 9, 2022
Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Kroha - June 5, 2021
Продавец Kroha
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Александр - February 12, 2020
Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Александр - August 28, 2019
Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF35
Цена
Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе GINZA - October 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Пруссия Талер 1830 A "Горный" на аукционе Имперская монета - February 6, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 6 февраля 2018
Сохранность VF35
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1830 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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