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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1830 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1830 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1830
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1830 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность
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Пруссия 3 пфеннига 1830 A на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1830 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1830 A на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1830 A на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность AU
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1830 A на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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