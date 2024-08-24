3 пфеннига 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1830 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 713 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 230 EUR. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность AU (5)