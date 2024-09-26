Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1830
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1830 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5052 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
1069 $
Цена в валюте аукциона 940 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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