4 пфеннига 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1830 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 792 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 160 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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