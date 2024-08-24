Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1830
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1830 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2829 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2835 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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