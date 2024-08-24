2 фридрихсдора 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1830 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2829 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

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