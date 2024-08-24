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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1830 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1830 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1830
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1830 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2829 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2835 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе HIRSCH - February 14, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе V. GADOURY - December 6, 2014
Продавец V. GADOURY
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1830 A на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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