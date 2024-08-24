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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1830 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1830 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1830 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1830
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1830 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4406 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 DEM. Торги состоялись 27 сентября 2000.

Сохранность
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Пруссия 3 пфеннига 1830 D на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
******
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