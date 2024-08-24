Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1830 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1830
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1830 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4406 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 DEM. Торги состоялись 27 сентября 2000.
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