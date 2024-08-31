Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1830 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1830 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 2 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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