Талер 1830 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1830 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 2 февраля 2020.

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