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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1830 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1830 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1830 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1830 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98060 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 2 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Пруссия Талер 1830 D на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия Талер 1830 D на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Пруссия Талер 1830 D на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1830 D на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Heritage - February 2, 2020
Пруссия Талер 1830 D на аукционе Heritage - February 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1830 D на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1830 D на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1830 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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