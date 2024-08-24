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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1805 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1805 A
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1805 B
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1805 A
Средняя цена 970 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 гроша 1805 A Силезия
Средняя цена 35 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
4 гроша 1805 B Силезия
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шиллинг 1805 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
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