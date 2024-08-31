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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1805 года B "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1805 года B "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1805 года B "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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