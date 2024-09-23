Шиллинг 1805 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Шиллинг 1805 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1211 проданному на аукционе Katz Auction за 14 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

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