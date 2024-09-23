Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Шиллинг 1805 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,362 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Шиллинг
- Год 1805
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Шиллинг 1805 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1211 проданному на аукционе Katz Auction за 14 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
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