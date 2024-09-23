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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Шиллинг 1805 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Шиллинг 1805 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Шиллинг 1805 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,362 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Шиллинг
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Шиллинг 1805 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1211 проданному на аукционе Katz Auction за 14 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Via (1)
Пруссия Шиллинг 1805 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Пруссия Шиллинг 1805 A на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Шиллинг 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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