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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1805 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1805 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1805 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1805 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 7 марта 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Karbownik - June 17, 2024
Продавец Karbownik
Дата 17 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - December 12, 2022
Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - December 12, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - June 28, 2021
Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Niemczyk - June 28, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1805 A "Силезия" на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 гроша 1805 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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