Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1805 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1805
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1805 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1745 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2019.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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