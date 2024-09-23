Фридрихсдор 1805 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1805 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1745 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2019.

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