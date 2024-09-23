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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1805 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1805 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1805 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1805
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1805 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1745 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2019.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (4)
  • Pruvost (1)
  • Teutoburger (1)
Пруссия Фридрихсдор 1805 A на аукционе Pruvost - April 20, 2024
Продавец Pruvost
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1067 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1805 A на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
2217 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1805 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1805 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1805 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1805 A на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1805 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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