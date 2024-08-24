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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1829 A
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1829 A
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1829 A
Средняя цена 9300 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1829 A
Средняя цена 95 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
Талер 1829 D
Средняя цена 330 $
Продажи
3 19
Аверс
Реверс
Талер 1829 A Горный
Средняя цена 110 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1829 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1829 A
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1829 A
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1829 D
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1829 A
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1829 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1829 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1829 D
Средняя цена
Продажи
0 0
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