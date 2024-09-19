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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1829 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1829 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1829 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1829
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1829 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5042 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Пруссия 2 фридрихсдора 1829 A на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность UNC
Цена
8035 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1829 A на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
1525 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1829 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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